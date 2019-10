Teodosic, stampa serba in delirio

Stampa serba in delirio per Milos Teodosic. Non è passato inosservato l’esordio nella Virtus Bologna dell’asso slavo, che per infortunio è stato costretto a saltare i Mondiali chiusisi dagli uomini di Sasha Djordjevic con un quinto posto inferiore alle attese. ‘Grande’, scritto in italiano, si legge per esempio sulla versione on-line di ‘Blic’.

Le parole di Teodosic e di Djordjevic, che al termine della kermesse cinese ha lasciato la nazionale per dedicarsi in toto alle V Nere (“E’ un vero leader” ha detto Sasha), hanno trovato grande spazio: l’arrivo in terra felsinea del fuoriclasse ha aperto una nuova finestra sui Balcani.

SPORTAL.IT | 07-10-2019 14:37