Terim pronto a tornare in gioco: "C'è un progetto"

22-12-2022 11:36

Lo scorso mese di gennaio, terminava l’avventura (l’ennesima) alla guida del Galatasaray. A distanza di quasi un anno, Fatih Terim, 69 anni, è pronto a tornare in gioco. L’ha confermato a Montecarlo, all’evento Golden Foot.

“Sono stato fermo per un po’ di tempo. Ora c’è un progetto. Vediamo”, le parole dell’allenatore turco, vera leggenda in patria (ha vinto, tra i tanti trofei, ben otto scudetti con il Galatasaray). Ancora non è chiaro dove andrà ad allenare ma diverse indiscrezioni parlando di un suo possibile accordo con un club sudamericano. Nel corso di oltre 30 anni di carriera da allenatore, Fatih Terim ha allenato anche in Italia (Fiorentina e, per un breve periodo, anche il Milan).