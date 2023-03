Termina il sogno di Martina Trevisan, Rybakina domina per 6-3 e 6-0 a Miami

Alla tennista kazaka in semifinale affronterà la vincente del match tra Pegula e Potapova

28-03-2023 21:58

Dura 69 minuti l’incontro tra l’italiana Martina Trevisan (24esima al mondo) ed Elena Rybakina (kazakistan). Nella gara dei quarti di finale del torneo WTA 1000 Miami Open è la tennista del Kazakistan ad avere la meglio, vincendo entrambi i set in una gara che non è mai stata messa veramente in discussione.

Nel corso del primo set – finito per 3 game a 6 – l’italiana non è riuscita a trovare un modo per rispondere al poderoso diritto della kazaka. Nonostante un parziale di 4-1, ed un’assoluta difficoltà nell’utilizzo del rovescio da parte dell’atleta toscana, l’avversaria ha un momento di calo. Martina Trevisan ne approfitta e riesce piazzare il controbreak che rimette in discussione il risultato. Successivamente, come prevedibile, Rynakina ritrova il suo colpo migliore – ovvero il diritto – e conclude il primo set sul risultato di 6-3.

Se nel corso del primo set l’italiana ha avuto qualche possibilità, il secondo set non è stato praticamente mai giocato. Infatti Martina Trevisan accusa pesantemente il colpo e in avvio di secondo set colla sotto i colpi perfetti della tennista kazaka. L’avversaria ne approfitta, non mostra alcun segno di cedimento e surclassa la fiorentina vincendo il secondo set con un netto 6-0.

Elena Rybakina domina completamente il match in poco più di un’ora di gioco e stacca il pass per la semifinale a Miami. Nel prossimo turno affronterà la vincente del match tra Pegula e Potapova. Termina così il sogno della 29enne di Firenze.

Qualche statistica riportata da OA Sport: “Quattro palle break concesse dalla n.7 al mondo, che ne ha salvate tre. Sono invece 4 le volte in cui Rybakina ha strappato il servizio all’azzurra sulle 9 chance totali. 60 a 40 i punti totali vinti in favore della kazaka. Per la kazaka 10 ACES e due doppi falli, servendo il 55% di prime e portando a casa il 68% di punti su questo fondamentale. L’azzurra ha messo in campo il 65% di prime palle, vincendo appena il 45% dei punti. Seconda di servizio difesa appena 5 volte su 16 punti giocati da Trevisan, mentre sono 14 i punti vinti sulle 25 seconde palle di Rybakina”.