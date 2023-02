Ternana, si è dimesso Andreazzoli

Il tecnico ha lasciato la panchina dopo il ko interno con il Cittadella. Ha anche indicato il nome di Lucarelli al presidente Bandecchi.

25-02-2023 18:01

Dopo la sconfitta in casa contro il Cittadella, Aurelio Andreazzoli ha deciso di dimettersi e di lasciare così la panchina della Ternana. A comunicarlo il presidente Stefano Bandecchi nella conferenza stampa post-partita. Incontro perso 2-1. Per Andreazzoli il tecnico giusto per questa squadra sarebbe Cristiano Lucarelli.

Bandecchi ne ha parlato così: “Andreazzoli ha fatto un lavoro importante che poteva andare avanti. È un uomo di calcio, ha detto che la media di un punto a partita non ha senso. Mancano 12 gare alla fine, c’è bisogno di dare una scossa. Lui si è dimesso e mi ha anche detto che Lucarelli finora ha fatto un vero e proprio miracolo“.