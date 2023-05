Terremoto all’interno della Federcalcio del Belgio

Si dimette con effetto immediato il presidente Paul Van den Bulck: “lI consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni”

20-05-2023 18:49

Arriva una notizia clamorosa dal Belgio. Come raccolto e poi riportato da Tuttomercatoweb all’interno della Federcalcio del Belgio si è arrivati ad una rottura totale: si è infatti dimesso dalla sua carica con effetto immediato. “lI consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni del presidente Paul Van den Bulck”.

Prosegue poi la Federcalcio belga: “Il fascicolo sarà discusso in consiglio di amministrazione lunedì 22 maggio 2023. La Federazione nel frattempo non commenta la decisione”, si legge nel comunicato riportato da Tuttomercatoweb. L’ormai ex presidente Van den Bulck era in carica da giugno e si è dimesso con effetto immediato.