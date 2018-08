Terremoto, ansia per Aldo Montano: crollato l'albergo

Grande paura per il campione di scherma Aldo Montano, in vacanza con la moglie Olga Plachina alle isole Gili, in Indonesia. Il campione olimpico e due volte oro mondiale nella sciabola dopo i Mondiali in Cina si era trasferito insieme alla consorte (la figlia è rimasta in Italia) proprio nella regione dell'Indonesia dove si è verificato il terremoto di magnitudo 6.9 che ha devastato città e villaggi e causato la morte di centinaia di persone.

L'albergo dello sciabolatore nato a Livorno è parzialmente crollato a causa della scossa notturna, ma l'Azzurro si è salvato per puro caso perché al momento del sisma era fuori a cena.

"Siamo proprio dove si è registrato il terremoto, è stato terribile, hotel distrutto, per fortuna eravamo già andati a cena e poi abbiamo passato tutta la notte arroccati su una collinetta aspettando che rientrasse l’allarme tsunami. Una paura terribile. Ora ci hanno fatto evacuare dalle Gili e fra poco ci imbarchiamo per Bali, da lì decidiamo che fare", è la comunicazione dello schermidore su Instagram. Montano e la moglie sono stati infatti trasferiti a Lombok in barca insieme ad altri, in attesa dell'aereo che li porterà a Bali.

Questo il messaggio su Instagram della manager Cristina Lodi, preoccupata ed ansiosa come tutti i tifosi: "Oggi posso solo ringraziare Dio, perché siete sani e salvi. Doveva essere la vostra vacanza a due ma è stato solo orroe e tragedia e ciò che conta è che torniate presto dalla vostra bimba e da tutti noi. Vi aspettiamo e vi vogliamo bene", scrive su Instagram.

Montano ha passato la notte in una zona un po' più alta delle Isole Gili, da cui ora tutti i turisti stanno ora cercando di andarsene.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 11:40