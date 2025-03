Terremoto Campi Flegrei, tra gli evacuati Tomislav Zubcic del Napoli Basket: post coi figli tra i calcinacci

Il croato ha pubblicato una story su Instagram al momento di lasciare la sua residenza a Pozzuoli per i danni provocati dal sisma di magnitudo 4.4 verificatosi nella notte.

Un boato nella notte, l’ennesimo visto che la lunga sequenza di terremoti accompagna i residenti nei Campi Flegrei ormai da anni a causa del bradisismo ascendente, caratterizzato da periodi più o meno prolungati di sollevamento del suolo legati all’attività del sottostante vulcano. Solo che, questa volta, la “botta” è stata più forte del solito. La più intensa degli ultimi 40 anni, dicono gli esperti dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Alle 1.25 del 13 marzo ha tremato anche la casa di Tomislav Zubcic, nel territorio del comune di Pozzuoli, non lontano dalla Solfatara e dall’Accademia Aeronautica. E il centro del Napoli Basket è stato costretto a sloggiare.

Terremoto a Napoli, la storia Instagram di Zubcic

Il giocatore croato, un gigante buono di 211 centimetri d’altezza, ha pubblicato in mattinata una story su Instagram in cui documenta la situazione. La moglie e i due figli del campione, classe 1990, si fanno largo tra i calcinacci prima di attraversare la strada. Nelle vicinanze si scorgono gruppi di altri sfollati e un camion di vigili del fuoco, impegnati a eseguire i controlli nelle abitazioni per valutare i danni provocati dal sisma. La didascalia della storia: “Evacuati. Spero che tutti siano al sicuro”.

Fonte: Tomislav Zubcic Instagram

Pozzuoli, sede anche dei ritiri prepartita del Napoli

Quella tra Pozzuoli e Agnano, alla periferia occidentale di Napoli, è una zona prediletta da molti atleti, cestisti e calciatori in particolare. È in un noto albergo della zona, il Grand Hotel Serapide, che il Napoli effettua i ritiri prepartita prima dei match casalinghi. Diversi giocatori della squadra di basket, invece, abitano da quelle parti. Il motivo? La vicinanza con gli impianti sportivi di Fuorigrotta, teatro degli allenamenti e delle partite del massimo campionato di basket (PalaBarbuto) o di quelle della Serie A di calcio (lo stadio Diego Armando Maradona).

Il ritorno di Zubcic: un anno fa il trionfo in Coppa Italia

Zubcic, in particolare, è tornato a Napoli poco prima di Natale dopo aver giocato per alcuni mesi all’estero, prima in Cina e poi in Kuwait. Nella scorsa stagione “Zuba” era stato tra i protagonisti della vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli Basket, che aveva trionfato nella Final Eight di Torino superando in finale l’Olimpia Milano. Quest’anno il quintetto partenopeo viaggia invece in zona retrocessione, anche se ha iniziato a vincere le prime partite da quando sono rientrati alla base Zubcic e un altro eroe di Torino, Jacob Pullen.