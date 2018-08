Terremoto, il drammatico racconto del giornalista di Sky Sport

Il noto esperto di calciomercato di Sky Sport Mario Giunta è tra i superstiti del terribile terremoto che ha devastato l’Indonesia il 5 agosto. In una intervista a Corriere.tv, il giornalista ha ripercorso i momenti drammatici del sisma, che ha vissuto con la compagna Carlotta, anche lei salva per miracolo.

“Ci è crollato tutto addosso. Stavamo scendendo le scale del resort nelle isole Gili quando è venuto giù tutto. Siamo caduti, io ho preso lei e l’ho messa sotto di me, quanto meno la testa, io mi sono coperto con un braccio e per 20 secondi ci è caduto tutto addosso. Come se da un balcone ti lanciassero le tegole addosso… Ho riportato delle ferite, 15 punti in testa, cinque sul braccio, fratture al piede…”.

“Poi siamo andati verso il mare, abbiamo incontrato un’altra coppia di italiani, spaventati anche loro ma non feriti. Io mi sono accorto che sanguinavo dalla testa durante il tragitto. Ci hanno portato su una collina, dove abbiamo passato tutta la notte, a 75 metri di altezza sul livello del mare per evitare il rischio tsunami”.

“Dopo la notte è iniziata un’altra odissea, per il ritorno in italia.. tanta gente nel panico voleva salire sulle barchettine e chi le guidava doveva buttarle giù perché iniziavano ad affondare, tra valigie e bagagli… Lei si è battuta per far salire me perché obiettivamente ero il ferito più grave. Finalmente alla quinta barca siamo riusci ad arrivare a Lombok, dove abbiamo preso l’aereo per Bali, e quindi dopo un’infinita attesa per Doha”.

Un altro italiano rimasto coinvolto nel sisma è lo schermidore Aldo Montano, che si salvato per puro caso perché al momento del sisma era fuori a cena. “Siamo proprio dove si è registrato il terremoto, è stato terribile, hotel distrutto, per fortuna eravamo già andati a cena e poi abbiamo passato tutta la notte arroccati su una collinetta aspettando che rientrasse l’allarme tsunami. Una paura terribile. Ora ci hanno fatto evacuare dalle Gili e fra poco ci imbarchiamo per Bali, da lì decidiamo che fare”, è stato il messaggio Instagram dello sciabolatore su Instagram poco dopo il sisma.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 21:45