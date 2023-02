Terremoto in Turchia, un Montella solidale in prima linea per aiutare gli altri

Nasce “Sos Turchia” il progetto di solidarietà che vuole dare sostegno alle vittime del territorio colpito dal violento terremoto: in prima linea il tecnico italiano che oggi siede sulla panchina dell’Adana Demirspor.

22-02-2023 22:27

Sos Turchia: dopo aver visto con i suoi occhi la devastazione, il terrore, le case in mille pezzi, ed anche tanti morti: così Vincenzo Montella ha deciso di aiutare concretamente il territorio che da qualche tempo lo ha accolto. L’ex aeroplanino, infatti, è l’allenatore dell’Adana Demirspor e dopo le lacrime dei primi giorni ha deciso di passare al concreto per aiutare questa popolazione.

Da qui l’idea di dare vita alla “Vincenzo Montella Emergency” al quale è possibile partecipare con una donazione libera semplicemente collegandosi al sito web “sosturchia.com”.

L’idea è quella di raccogliere fondi e destinarli in primis alla città di Adana provvedendo a costruire alloggi e scuole per chi oggi è rimasto senza un’abitazione.

Intanto i numeri continuano ad essere impietosi: si contano oltre 40 mila morti e decine di migliaia di feriti.