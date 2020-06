Terribile infortunio per Muslera

Grave infortunio per l'ex portiere della Lazio Fernando Muslera, ora al Galatasaray. L'estremo difensore uruguaiano dopo uno scontro fortuito patito in campo durante la partita contro il Rizespor si è provocato la frattura di tibia e perone della gamba destra.

Muslera è stato portato via in barella tra le urla di dolore, e il gioco è rimasto fermo per circa otto minuti. Il portiere è stato immediatamente ricoverato in ospedale: secondo le indiscrezioni, non rientrerà in campo prima del 2021.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 23:04