Terzo acquisto per il Chelsea: preso Chilwell

Continua a muoversi senza sosta il Chelsea di Lampard. Deciso a tornare in cima all’Inghilterra e all’Europa, la squadra londinese ha fin qui acquistato diversi importanti nomi per l’imminente nuova annata al via a settembre. Ultimo dei quali, Ben Chilwell.

23enne terzino sinistro, Chilwell era nel mirino del Chelsea dal 2019, ma il blocco del calciomercato aveva bloccato l’acquizione dal Leicester. Ora invece è tutto ufficiale, con 55 milioni che finiranno nelle casse delle Foxes. Lampard avrà invece il suo esterno mancino tanto richiesto nell’ultimo anno.

Entusiasta Chilwell, che da tempo aspettava questo momento: “Sono lieto di unirmi al Chelsea in questo momento molto emozionante per il club. Non vedo l’ora di entrare a far parte di questa squadra giovane e dinamica guidata da Frank Lampard per provare a vincere tutto nella prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare e spero che non passerà molto tempo prima di giocare davanti ai tifosi a Stamford Bridge”.

Classe 1996, Chilwell è oramai nel giro della Nazionale inglese dal 2018, tanto da giocare undici gare con la rappresentativa dei Tre Leoni: nel 2015/2016 ha fatto parte del Leicester Campione d’Inghilterra (giocando però solo le coppe e non il campionato conquistato dal team Ranieri) per poi migliorare anno dopo anno.

In attesa di capire se Thiago Silva si unirà al Chelsea da svincolato nei prossimi giorni, Chilwell è di fatto il terzo rinforzo per Premier e Champions League: prima dell’ormai ex Leicester hanno sposato la causa dei Blues l’ala destra Hakim Ziyech e Timo Werner, due acquisti fondamentali per Lampard.

OMNISPORT | 26-08-2020 18:34