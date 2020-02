Tessitori racconta la svolta

Con 'La Tribuna' Amedeo Tessitori ha parlato della sua maiuscola prestazione di domenica con la Fortitudo Bologna.

"Ho bisogno di essere al 150%, altrimenti perdo concentrazione e commetto errori in serie – ha detto il centro della De' Longhi Treviso -. Per quanto mi riguarda caturisce tutto dalla condizione. Venivo da un momento non brillante ma sono sempre rimasto tranquillo, anche se ho accusato un calo mentale e fisico, ne ero consapevole e mi dispiaceva".

SPORTAL.IT | 03-02-2020 11:48