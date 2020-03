Tevez regala il titolo più incredibile al Boca

Notte di festa per il Boca Juniors, che ha vinto il titolo di campione d'Argentina superando i rivali del River Plate all'ultima giornata di campionato. La capolista non è infatti andata oltre l'1-1 sul campo dell'Atletico Tucuman, mentre gli Xeneizes hanno realizzato il sognato sorpasso battendo per 1-0 alla Bombonera il Gimnasia La Plata allenato dall'idolo Maradona.

A decidere il match, al 73', la rete dell'ex punta della Juventus Tevez: l'Apache ha fatto esplodere i tifosi con un tiro da fuori area che ha sorpreso il portiere avversario. Per il Boca è il 34esimo titolo della sua storia.

SPORTAL.IT | 08-03-2020 10:48