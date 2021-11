The Best FIFA, tutte le nomination: in lista anche quattro italiani

22-11-2021 22:58

La FIFA, il massimo organo del calcio mondiale, ha reso noto gli 11 candidati al premio The Best FIFA, il premio dedicato al miglior giocatore dell’anno solare. Tra l’altro, tra una settimana verrà assegnato il Pallone d’Oro 2021, con Leo Messi, Robert Lewandowski e Karim Benzema grandi favoriti. La cerimonia per l’assegnazione del The Best FIFA si terrà il 21 gennaio prossimo nel corso di una cerimonia online. Oltre a questo, la FIFA assegnerà anche i premi per il miglior allenatore e per il miglior portiere. Tra tutti i candidati, figurano anche quattro italiani, ovvero Gianluigi Donnarumma, Jorginho, Roberto Mancini e Antonio Conte. Andiamo a vedere tutte le nomination.

The Best FIFA Men’s Player, i candidati

Alcuni nomi sono ovviamente scontati e compaiono ogni anno in questa speciale lista. Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Momo Salah sono i veri big di questa lista, gli habituee dei premi individuali. Oltre a questi anche Karim Benzema compare ormai da anni e in quest’anno sta davvero tenendo a galla l’intero attacco del Real Madrid.

Anche Neymar è da anni sulla cresta dell’onda anche se alla voce premi individuali di questa portata è molto indietro rispetto agli altri. Chi sta iniziando nell’ultimo periodo ad affacciarsi a questi livelli sono Erling Haaland, vincitore del Golden Boy 2020, e Kylian Mbappé, probabile futuro vincitore del Pallone d’Oro.

L’unico italiano qui è Jorginho, vincitore di tantissime competizioni nel corso di questo 2021. Champions League e Supercoppa Europea col Chelsea oltre ad Euro2020 con l’Italia dove è stato grande protagonista, negli ultimi tempi è in leggera flessione.

Karim Benzema (Francia/Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portotgallo/Juventus FC/Manchester United FC)

Erling Haaland (Norvegia/BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italia/Chelsea FC)

N’Golo Kanté (Francia/Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern München)

Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasile/Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egitto/Liverpool FC)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper, i candidati

Discorso simile anche per le nomination per il miglior portiere. Alcuni sono da molti anni in queste liste, come il fenomeno del Bayern Monaco Manuel Neuer e l’estremo difensore del Liverpool Alisson Becker. Scontata la presenza di Mendy del Chelsea che ormai è super titolare e ha preso il posto di Kepa (giocatore pagato 80 milioni di euro pochi anni fa, ma non all’altezza), nella lista figura anche il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel, protagonista di un ottimo europeo e anche di belle prestazioni col Leicester.

Anche qui un italiano, ovvero Gianluigi Donnarumma detto Gigio. Eroe di Euro2020, in estate è passato a parametro zero al PSG dove al momento ricopre il ruolo di riserva di Keylor Navas, anche se le cose potrebbero cambiare in caso di addio di Pochettino.

Alisson Becker (Brasile/Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italia/AC Milan/Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal/Chelsea FC)

Manuel Neuer (Germania/FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Danimarca/Leicester City FC)

The Best FIFA Men’s Coach, i candidati

Qui stiamo parlando dell’élite degli allenatori mondiali, dove figurano tecnici che hanno vinto letteralmente tutto. Nella lista ci sono due italiani, segno che la nostra scuola rimane una delle migliori al mondo. L’attuale tecnico del Tottenham Antonio Conte viene nominato per i suoi successi all’Inter, dove è stato capace di riportare la squadra alla conquista dello Scudetto dopo ben 11 anni nonostante una campagna europea molto deludente. Roberto Mancini invece è stato il grande protagonista di Euro2020, in grado di portare in soli tre anni una nazionale allo sbando sul tetto d’Europa.

Gli altri allenatori nominati sono Hansi Flick, ora CT della Mannschaft ed ex Bayern Monaco campione di Germania, Pep Guardiola vincitore dell’ennesima Premier League e grande santone del bel gioco, Lionel Sebastián Scaloni, colui che ha riportato l’Argentina a vincere la Copa America (primo trofeo con la Seleccion di Leo Messi), Diego Simeone vincitore della Liga con l’Atletico e Thomas Tuchel che, prendendo in mano un Chelsea quasi allo sbando da Lampard lo ha portato a conquistare la Champions League.

Antonio Conte (Italy / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Germany / FC Bayern München / German national team)

Pep Guardiola (Spain / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italy / Italian national team)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Argentinian national team)

Diego Simeone (Argentina / Atletico de Madrid)

Thomas Tuchel (Germany / Chelsea FC).

OMNISPORT