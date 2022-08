The Rugby Championship: l’Australia cambia allenatore

22-08-2022 12:08

In Australia non si sono ancora placate le polemiche dopo il pesantissimo ko subito contro l’Argentina due weekend fa. Il 48-17 in favore dei Pumas ha messo in subbuglio la squadra allenata da Dave Rennie e la federazione è corsa subito ai ripari.

Esonerato Matt Taylor, ‘colpevole’ del pesante passivo subito dalla sua squadra, al suo posto è arrivato Laurie Fisher, coach dei Brumbies e con esperienza anche in Europa.

Sarà lui ha dover mettere le mani nella squadra e soprattutto nella difesa australiana cercando di metterci subito una pezza in vista dei prossimi incontri di Rugby Championship e, a lungo termine, probabilmente ad aiutare Rennie fino alla Rugby World Cup 2023 in Francia.

“Siamo grati a Laurie per essersi voluto unire al mio staff con così poco preavviso. Lui porta un patrimonio di conoscenza ed esperienza che andrà a beneficio del nostro intero gruppo, sarà importante avere le sue capacità visto che ci aspettano delle sfide molto dure” ha dichiarato Dave Rennie.