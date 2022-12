Theo Hernandez: "La Francia tornerà: grazie per il sostegno"

21-12-2022 09:00

“Il fallimento fa parte del calcio. Torneremo più forti. Grazie a tutti per il vostro sostegno”. Così Theo Hernandez sui propri account social dopo la sconfitta della sua Francia contro l’Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar.

Il laterale rossonero è stato tra i grandi protagonisti di un Mondiale, quello dei transalpini, giocato ad altissimi livelli. La sconfitta coi rigori contro l’Albiceleste di Lionel Messi brucia ancora da Parigi a Marsiglia e continuerà a bruciare, specie ripensando all’occasionissima finale dei tempi supplementari in cui Emiliano Martinez ha sbarrato la strada a Randal Kolo Muani. Ma una cosa è certa: con o senza Didier Deschamps come guida tecnica, la Francia è una delle nazionali per talento e anagrafe, con maggior futuro.