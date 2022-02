Theo Hernandez rischia la denuncia: il suo pitbull ha ucciso cagnolino

21-02-2022 09:39

Con un post sui social, è divenuta di dominio pubblico la vicenda che vede al centro il milanista Theo Hernandez. Il suo pitbull ha assalito e ucciso un cagnolino di piccola taglia, un pinscher, che la padrona di 74 anni stava portando al guinzaglio lungo la strada, a Guanzate (Como).

Il pitbull di Theo Hernandez aggredisce signora e cagnolino

La signora 74enne stava camminando con al guinzaglio Milo, cagnolino di sette anni, quando si è aperto il cancello della villa per fare passare un’auto. In quel momento è uscito un pitbull dal giardino e avrebbe preso di mira il pinscher.

La proprietaria del cagnolino, ha riferito poi la nipote, ha tentato di difendere il suo cagnolino, ma il pitbull le è saltato addosso facendola cadere e a svenire a seguito della caduta. Oggi il quotidiano locale “La provincia” annuncia l’intenzione di sporgere denunzia per quanto accaduto.

Theo Hernandez via per il Milan

Senza alcuna difesa, la bestiola è stata poi uccisa dal cane di proprietà del rossonero, che ora rischia la denuncia per quanto avvenuto. Al momento dell’incidente Theo Hernandez non era presente perché si trovava in trasferta col Milan a Salerno, dove i rossoneri hanno raccolto soltanto un pari per 2-2.

