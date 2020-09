Thiago Alcantara dal Bayern al Liverpool

Il Liverpool mette a segno il colpo Thiago Alcántara. Il centrocampista spagnolo è ufficialmente un giocatore dei Reds: lascia il Bayern Monaco dopo sette anni, una Champions League, sette titoli di Bundesliga e quattro DFB-Pokal.

Operazione complessiva da trenta milioni, bonus compresi. L’ex Barcellona, in scadenza nel 2021, aveva rifiutato il prolungamento con il Bayern negli scorsi mesi. Ieri l’accordo col Liverpool, oggi l’annuncio ufficiale. “E’ una sensazione incredibile. Aspettavo questo momento da molto tempo e sono molto, molto felice di essere qui. Quando gli anni passano, cerchi di vincere il più possibile – e quando vinci, vuoi vincere di più. Penso che questo club descriva anche quello che sono; voglio raggiungere tutti gli obiettivi, vincere più trofei possibile. Darò il mio cuore in campo per i miei compagni, la società e i tifosi”.

Il centrocampista spagnolo aveva salutato con un video sui propri profili social il club tedesco in cui ha trascorso gli ultimi sette anni. “È stata la decisione più difficile della mia carriera. Ho deciso di chiudere il mio capitolo in questo club meraviglioso […]. La mia decisione è puramente sportiva. Come calciatore ho bisogno di inseguire nuove sfide per migliorarmi, come ho fatto a Monaco. Il Bayern sarà sempre casa mia”.

OMNISPORT | 18-09-2020 17:53