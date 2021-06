Thiago duro: "Odio il calcio moderno, il VAR ha peggiorato le cose"

I pensieri vengono fuori con qualità e incisività, come i palloni che distribuisce ai compagni. Traspare questo dall’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Thiago Alcantara, che si è soffermato inizialmente su ciò che è accaduto ad Eriksen nel corso del match tra Danimarca e Finlandia: “Il calcio passa in ultimo piano. Pensi: “Che stiamo facendo qui ad allenarci, a giocare al calcio?”. Ma allo stesso tempo sei li a sperare e a pregare con tutte le tue forze che recuperi perché sai che vuole vivere, ovviamente, ma anche che vuole tornare a giocare a calcio. Un incrocio di emozioni tra la voglia di lasciare tutto e una riflessione sulla bellezza e la fortuna di ciò che facciamo”.

Molti calciatori hanno avuto paura per la possibilità che possa succedere anche a loro, mentre il centrocampista del Liverpool la pensa diversamente: “Non l’ho avuta, perché questi episodi succedono col contagocce. È come quando leggi di un incidente aereo: quanti aerei hai preso e quanti ne sono caduti?”.

Al giocatore spagnolo è stata chiesta anche un’opinione sul calcio che caratterizza il periodo attuale, a quanto pare a lui non molto gradito: “Io odio il calcio moderno, sono un tipo classico, i 5 cambi sono importanti visto il Covid ma mi piaceva più con 3 perché si cambia l’essenza del gioco: le squadre stanche non lo sono più, chi difende lo fa fino al novantesimo minuto con le stesse energie, chi fa pressing lo stesso. Il calcio oggi è più fisico, si sente la mancanza di quel giocatore differente che può spostare la dinamica di una partita, è sparita la figura del 10. E il Var ha peggiorato le cose. Sono sempre stato contro, non ho cambiato idea. Magari non ci fosse, spezza l’essenza del gioco, ha fatto sparire la malizia insita nel gioco, e poi tante volte segni, e anche se è un golazo sei lì ad aspettare che controllino se non c’è qualche irregolarità, se lo danno o no”.

Un Thiago Alcantara senza peli sulla lingua dunque, che si è espresso in modo non convenzionale su temi importanti a livello calcistico e umano.

OMNISPORT | 19-06-2021 08:24