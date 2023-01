Thiago Motta: “Assenza di Arnautovic? Un altro dimostrerà il suo valore”

07-01-2023 14:35

Il Bologna si prepara ad affrontare l’Atalanta dopo lo 0-1 dell’Olimpico contro la Roma. Thiago Motta non piange per l’assenza di Arnautovic: “Sarà il momento per un altro per dimostrare il suo valore”. Non cambia il mercato: “No, l’idea è chiara, continueremo su questa squadra. Troveremo soluzioni ai giocatori che possono giocare di più. Per il bene di tutti, dei ragazzi del Bologna, trovare poi giocatori sulla nostra linea per rinforzarci. Vedremo poi. Prima troviamo le soluzioni possibili a quelli che hanno giocato meno tempo, anche quelli che devono avere più tempo di gioco per crescere, farà bene al Bologna del futuro. Dopo guardiamo alle ipotesi che possono rinforzarci. Il prima possibile, meglio è. Più qualità abbiamo, meglio è”.