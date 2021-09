Thiago Motta: "Sensazione bellissima"

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta si gode la vittoria a Venezia: “Sensazione bella, i ragazzi hanno fatto una bellissima prestazione. Sono felice per vittoria e prestazione. E’ stata una partita equilibrata. Stiamo giocando un campionato diverso rispetto alle squadre che stanno sopra in classifica, volevamo questi tre punti che non erano facili da conquistare e ci siamo riusciti”.

Sala nel ruolo di regista: “Sono scelte che sono studiate durante la settimana. Il merito è di Jacopo che dall’inizio si è allenato molto bene. Ha un buon piede e può dare equilibrio alla squadra. Sono felice per lui ed è tutto merito suo”.

Su Nzola: “Si sta allenando bene. Sono convinto che può e deve dare di più ma sono soddisfatto di quello che ha fatto oggi”.

