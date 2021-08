Thiago Silva attacca il PSG: "A Sergio Ramos il contratto lo hanno offerto, a me no!"

Thiago Silva, ex difensore brasiliano del PSG ora in forza al Chelsea, attacca duramente il suo ex club. In un’intervista rilasciata ad ESPN, il difensore diventato grande nel Milan se la prende con l’ingaggio di Sergio Ramos da parte dei parigini. Ramos ha la stessa età di Thiago Silva quando ha lasciato Parigi, ma al brasiliano un contratto non è stato offerto. Queste le sue dichiarazioni:

“Sto pensando molto a Sergio Ramos al PSG, penso a quello che è successo. Non ho nulla contro Sergio, ma quando gli hanno offerto un biennale aveva la mia stessa età della scorsa stagione. Non capisco le scelte del PSG, questa cosa mi intristisce”.

OMNISPORT | 28-08-2021 20:45