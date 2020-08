Thibaut Pinot non sarà al via ai campionati francesi di ciclismo in linea in programma domenica sulle strade della Bretagna: adesso è ufficiale.

Il trentenne corridore della Groupama-Fdj avverte ancora dolori alla schiena dopo la caduta di sabato scorso al Giro del Delfinato e non vuole ulteriori contrattempi in vista del Tour de France, dove in passato ha già vinto tre tappe e vuole recitare un ruolo da protagonista.

OMNISPORT | 17-08-2020 16:30