Thiem, l’occhio è già sul 2022: “Non vedo l'ora di riprendere la mia vecchia vita”

26-11-2021 11:54

Non c’è dubbio che il 2021 per Dominic Thiem sia stato un vero e proprio annus horribilis. Reduce dalla vittoria agli US Open, l’austriaco (prima per problemi di tenuta mentale e poi per un serio infortunio al polso) non è mai riuscito a esprimersi a grandi livelli finendo per concludere in anticipo una stagione assolutamente negativa.

Nel 2022 quindi, una volta ristabilitosi al 100%, Thiem andrà inevitabilmente in cerca di riscatto e proverà nuovamente a mettere in luce sul circuito quelle doti che gli hanno permesso di arrivare in passato fino al numero 3 del ranking ATP.

“Gli ultimi sei anni sono stati incredibili, il 2021 per me è stata una brutta stagione, ma spero ora di fare altri sei o sette anni a buon livello” ha dichiarato il nativo di Wiener Neustadt.

“Sto lavorando sodo al mio ritorno e sto facendo piccoli progressi ogni giorno. Non vedo l’ora di riprendere la mia vecchia vita nel tour. Obiettivi? La qualificazione alle Atp Finals sarebbe un sogno, ho fatto bene nel 2019 e nel 2020 (è arrivato in finale) ed ora vorrei tornare a buoni livelli” ha ammesso Thiem con fare speranzoso.

OMNISPORT