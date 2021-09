Thomas Bach: "Per Pechino prevista campagna di vaccinazione"

Thomas Bach, Presidente del CIO, nella giornata in cui è stato presentato il motto olimpico, ha mandato una lettera al Movimento olimpico in vista dell’edizione invernale dei Giochi.

“Sono felice di annunciare che anche per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 avremo una campagna di vaccinazione, come quella che ha funzionato così efficacemente per Tokyo. Ciò significa che sosterremo ancora una volta i soggetti coinvolti rendendo disponibili i vaccini a tutti i partecipanti alle Olimpiadi prima di Pechino, in linea ovviamente con le normative nazionali. Anche se la pandemia è tutt’altro che finita, vorrei rassicurarvi che, insieme ai nostri partner e amici cinesi, non stiamo risparmiando sforzi per rendere questi Giochi Olimpici invernali sicuri e protetti per tutti”.

OMNISPORT | 17-09-2021 14:51