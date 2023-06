Thomas Ceccon, sorriso a 32 denti al Settecolli: “Quante emozioni”

Il nuotatore originario di Thiene sta già dimostrando un ottimo stato di forma al Foro Italico dove si è aggiudicato 50 e 100 dorso e punta al tris con i 50 farfalla.

25-06-2023 10:41

È un Thomas Ceccon in grande spolvero quello che si è presentato al Foro Italico per il trofeo Settecolli.

Il nuotatore veneto sta mettendo a punto la condizione in vista del grande evento estivo, i mondiali di Fukuoka, ma ha già dimostrato di aver finito il rodaggio del suo motore e di essere pronto a spingere.

Non ha sbagliato il primo appuntamento, quello dei 100 dorso, chiuso in 52’’86 davanti al rivale storico Christou, ma non ha sbagliato nemmeno il secondo visto che anche la distanza corta è valsa la medaglia d’oro grazie al crono di 24’’69.

Ma c’è un terzo appuntamento, quello odierno nei 50 farfalla, dove la linea dei partenti lascia presagire che sarà una gara combattuta: presenti, infatti, Ben Proud e gli italiani Piero Codia e Simone Stefanì.

Ai microfoni di OA Sport, Ceccon ha raccontato le sue sensazioni dopo i primi due giorni di Settecolli: “A dire il vero sono un po’ emozionato perché un pubblico così presente e così caldo è già un attestato di stima, personalmente mi galvanizza e poi dà anche più importanza a questa manifestazione, averlo lì, però, è anche una responsabilità, bisogna dimostrare di saper fare qualcosa, bisogna dargli riscontro, spero di esserci riuscito e di riuscirci ancora, per quanto mi riguarda le emozioni sono sempre tante”.