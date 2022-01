Thomas Pidcock oro mondiale di ciclocross

30-01-2022 23:48

Dopo gli ori juniores del 2017 e Under 23 del 2019 e l’argento nella categoria Elite del 2020 il 22enne britannico Thomas Pidcock ha conquistato l’oro mondiale Elite nel ciclocross a Fayetteville, Arkansas, anche se per essere onesti erano assenti i due dominatori nelle ultime sette edizioni iridate della specialtà e acerrimi rivali tra loro, l’olandese Mathieu van der Poel, quattro titoli, e il belga Wout van Aert, tre. Pidcock, campione olimpico in mountain bike la scorsa estate a Tokyo 2020, ha preceduto di una trentina di secondi l’olandese Lars Van Der Haar e il belga Eli Iserbyt. Nessun azzurro era presente: Jakob Dorigoni è stato fermato precauzionalmente in settimana per un contatto con un positivo al Covid-19.

