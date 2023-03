Thomas Pidcock vince la Strade Bianche

Il ciclista britannico si è imposto sul francese Valentin Madouas e il portoghese Alberto Rui Costa.

04-03-2023 19:09

Thomas Pidcock ha vinto la Strade Bianche: il ciclista britannico della Ineos Grenadiers si è imposto nella diciassettesima edizione della corsa partita dalla Fortezza Medicea, a Siena, e conclusa in piazza del Campo.

L’inglese ha vinto dopo aver sorpreso tutti con una partenza da lontano: secondo il francese Valentin Madouas e terzo il portoghese Alberto Rui Costa.

“In realtà partire non era nei piani. Onestamente, questa settimana ho avuto la sensazione che oggi sarebbe successo qualcosa di buono. Sapevo che oggi sarebbe stata la mia giornata. Ora non so nemmeno cosa pensare. La giornata è stata veramente veloce. Durante la corsa ho pensato di essere partito troppo presto e di aver sprecato il mio colpo, ma alla fine è andata bene”.