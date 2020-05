Tifosi furibondi: Mettete anche Monza e Benevento ai playoff

Fatta la legge trovato l’inganno? In molti, dopo aver letto tra le righe il comunicato della Figc in merito alla possibile ripresa del campionato di serie A a giugno, non ci vedono chiaro. Sono contemplate postille che non piacciono alla maggioranza dei tifosi. Lo spettro che un nuovo positivo al Corona Virus possa spuntar fuori quando il torneo è ripreso e le soluzioni ipotizzate non lasciano tranquilli i fan.

Cosa dice la Figc sull’ipotesi playoff

C’è un capitolo in particolare, nel documento diffuso dopo il consiglio federale, che fa riflettere e recita: “I l riavvio dell’attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout) al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni”

E ancora “in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni”.

Sui social i tifosi sono contrari

Cosa sono i coefficienti correttivi? E perché aprire il fianco ai playoff? Soluzioni poco gradite come si legge spulciando i social: “Cara Figc, visto che c è spazio per cambiare regolamento, perché non fare Playoff con squadre di A B e C insieme? Cosi Monza o Benevento possono giocarsi le loro carte, ne hanno diritto tanto quanto Napoli o Roma. Sarebbe divertente”.

C’è chi scrive: “Io continuo a chiedermi che senso hanno i Playoff: una squadra prima in classifica per tutto il campionato magari con 30/50 punti in più della seconda.. poi magari perde lo scudetto in due partite.. boh.. non capisco” o anche: “La morte del calcio italiano”.

C’è chi la butta sull’ironia: “Apprendo che per la Figc il campionato finirà quando ci saranno le opportune condizioni in cui la Juve non sarà prima” e chi osserva: “Per quale motivo alcune squadre dovrebbero rischiare la Champions a vantaggio di club che magari hanno fatto stagioni mediocri ma indovinano poche partite giuste? ”

La paura che i playoff siano inevitabili è diffusa: “Quindi forse riparte il campionato – qualche giornata – poi appena escono fuori un po’ di positivi e si deve interrompere, si cambiano regole e si va di Playoff e Playout. Com’era la canzoncina? Ti amo Campionato perché non sei falsato?” e infine: “Ovviamente sapete già che questa ipotesi di riapertura e conclusione entro agosto non vedrà mai la luce per mille ovvi motivi e che andrà in porto l’obbrobrio dei playoff. E’ scritto e neanche tra le righe”.

SPORTEVAI | 21-05-2020 10:27