Tifosi Inter sognano: Questo sì sarebbe sgarbo alla Juve

Ufficialmente è partito solo da due giorni ma da almeno un mese il mercato di gennaio monopolizza sogni e speranze. Il duello continuo tra Juventus e Inter, che se le stanno dando di santa ragione in mosse e contromosse sugli stessi obiettivi, infiamma le tifoserie e l’ultima voce ha del clamoroso.

LA BOMBA – E’ il tabloid inglese The Mirror a sparare la bomba dell’Epifania, scrivendo che nella corsa a Pogba c’è anche l’Inter. Non solo: i nerazzurri sarebbero addirittura i favoriti se nell’affare rientrasse Lautaro Martinez, che piace moltissimo ai Red Devils.

LO SGARBO – Dopo la beffa Kulusevski, invano corteggiato per mesi da Marotta ma che alla fine è andato alla Juve, sarebbe la maniera migliore per vendicarsi da parte dei nerazzurri. Non è un mistero che Pogba sia il sogno proibito di Paratici e dei tifosi bianconeri.

LE REAZIONI – Spuntano tanti tifosi interisti entusiasti sui social: “Il Chelsea non svende a Conte. Vidal fatica a liberarsi. Eriksen pare difficile. Ne rimane solo uno, uno che apporterebbe da solo più di tutti gli altri messi insieme,uno che ci farebbe vincere la partita, uno che ha il procuratore più caldo del momento : Pogba”.

AMICI – C’è chi scrive: “Ah se poi Lukaku e Sanchez ci potessero fare il favore di dargli un colpo di telefono…Tanto poi col Manchester ci si mette d’accordo, so’ amici!” o anche: “Raiola ha detto che Pogba ha bisogno di una squadra come era la Juve di Conte quindi…”.

CONTRARI – In casa Inter non tutti però sono dello stesso avviso: “Voi lo fareste? Io mi tengo Lautaro tutta la vita”, oppure: “Trattare e non prendere non è un gran segnale…. gran segnale è solo se lo prendi”.

QUI JUVE – Nessuno invece presta credito a queste voci in casa Juve: “Marotta dal giorno in cui gli abbiamo soffiato Kulusevski cerca disperatamente il colpo-beffa ai danni della Juventus…e prima o poi ci riuscirà, sì, come no..”o anche: “Certo… lo pagate con un altro auto-prestito di Suning al moderato tasso dell’ 8%”.

SPORTEVAI | 05-01-2020 10:06