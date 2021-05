Tifosi Juve a Sacchi: Hai dimenticato Marsiglia, Verona e Baresi?

Da paladino del calcio pulito, del bel giuoco, del calcio totale Arrigo Sacchi si sente sempre in dovere di dare lezioni a destra e a sinistra: puoi vincere quanto ti pare ma se non rispecchi i suoi canoni di gioco non avrai mai la sua approvazione (si pensi ad Allegri), puoi fallire gli obiettivi ma se dici di anteporre il collettivo al singolo avrai sempre il suo placet. Fa spesso discutere il pensiero dell’ex ct ed anche le sue ultime osservazioni hanno scatenato un piccolo vespaio.

Parlando alla Gazzetta Sacchi ha bacchettato la Juventus dicendo: “I giocatori della Juventus devono smetterla di accerchiare l’arbitro. È un comportamento poco professionale e molto maleducato. Poi succede che andiamo a giocare all’estero e, quando facciamo così, ci becchiamo il cartellino rosso. Cerchiamo di essere educati nei gesti e nelle reazioni. L’educazione è alla base dello sport”.

I tifosi della Juve rispondono per le rime a Sacchi

I tifosi bianconeri però hanno memoria lunga e ricordano che quando Sacchi er in panchina non sempre è stato un chierichetto in odor di santità e sui social scatta la polemica: “Nella “Fatal Verona” sbraitò come un pazzo in campo, nel 2003 da dirigente del Parma, inscenò una furiosa lite vergognosa contro i dirigenti juventini” o anche: “Ha litigato con Baggio, Van Basten, Allegri e Ibrahimovic,,,Silurato da Real e Atletico. Ma ci faccia il piacere Sacchi”, oppure: “Il Milan di Sacchi col.Var avrebbe perso tutto. Fuorigioco inesistenti fischiati a caso. E parla . Si ricorda probabilmente la batosta che prese da noi un bel 1 a 6. E non si è ancora ripreso. Incontinente verbale.erché non dici le stesse cose quando allenatore e dirigente di un’altra squadra montano sopra le spalle dell’arbitro?”.

Rinfacciati a Sacchi i fuorigioco che chiamava Baresi

Fioccano le reazioni: “Sacchi quello che con Galliani ha mandato i giocatori negli spogliatoi perché si era danneggiata qualche lampadina del fare e voleva ottenere il 3 0 a tavolino..” o anche: “A Baresi bastava alzare educatamente il braccio per far fischiare fuorigioco agli avversari. Straordinerio”.

C’è chi ricorda Marsiglia: “Parla l’allenatore della squadra che ha abbandonato il campo quando si sono spente le luci. L’allenatore che ha inventato il fallo tattico e sincronizzato l’alzata del braccio dei difensori. Ma stai zitto che è meglio”. Poi ancora accuse: “Quando Conte e Oriali accerchiano gli arbitri però va bene” e infine: “Brutta cosa la malafede in terza età”.

SPORTEVAI | 18-05-2021 10:01