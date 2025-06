Sampdoria-Salernitana, moviola: 9 gialli, 2 rossi, un rigore negato, l’intervento del Var e tante proteste

La prova dell’arbitro Aureliano a Marassi nell’andata dei playout di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto bolognese ha estratto 11 cartellini

Classe 1983, Gianluca Aureliano – la scelta di Rocchi per Samp-Salernitana – ha iniziato la sua avventura nel mondo arbitrale nel 1999. Nel 2013-14 è stato promosso in CAN B, esordendo nella prima giornata nella gara Empoli-Latina (3-1). In questa prima stagione in Serie B dirige 15 partite. Sempre nel 2014, nel finale della stagione, ha debuttato in Serie A dirigendo il match Catania-Atalanta (finito 2-1). In stagione ha già diretto due gare di Serie A (Empoli-Fiorentina 0-0 e Cagliari-Torino 3-2) e due di Serie B (Brescia-Palermo 1-0, Spezia-Cesena 2-1). Dal 2023, nell’ambito di una collaborazione tra l’AIA e la Federazione Cipriota ha diretto alcune partite del massimo campionato di Cipro. Vediamo come se l’è cavata a Marassi ieri il fischietto bolognese.

I precedenti di Aureliano con le due squadre

Con il fischietto emiliano il club granata aveva ben 19 precedenti: 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Aureliano avrebbe dovuto arbitrare il match tra Cittadella e Salernitana lo scorso 21 aprile, poi rinviato per la morte di Papa Francesco. L’ultimo precedente è l’1-1 (gol di Florenzi e Verde) col Cosenza nella gara di andata di questo campionato. Sette i precedenti con la Sampdoria per Aureliano: 1 vittoria ligure, 5 pareggi e 1 ko.

L’arbitro ha ammonito 9 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo con La Penna IV uomo, Fabbri al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito 9 giocatori: Depaoli, Yepes, Venuti, Veroli, Ioannou (SAM), Ghiglione, Tongya, S. Nwankwo, Raimondo (SAL). Espulsi: Borini (SAM), Stojanovic (SAL).

Samp-Salernitana, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 31′ sia Amatucci che Simy subiscono in rapida successione falli tattici ed in tackle. Il fischietto di Bologna concede solo il fallo. Al 34′ gli animi si surriscaldano: Hrustic riceve un body check a palla lontana da Yepes e va a muso duro. Parapiglia gestito a fatica da Aureliano. Si fanno sentire i tifosi granata che hanno deciso di entrare. L’arbitro continua a non estrarre gialli ma poi si scatena. Al 40′ ammonito Depaoli per fallo su Lochoshvili e al 45′ ammonito Yepes della Samp per fallo su Hrustic. Nella ripresa al 5′ ammonito Ghiglione per fallo su Venuti, l’intervento era in ritardo ma non da giallo.

Al 10′ giallo a Tongya per uno spintone inutile a palla ormai uscita con la panchina doriana che si ribella al gesto antisportivo. Al 14′ filtrante per Simy che però è in ritardo e non toglie il piede, Cragno in uscita bassa subisce un colpo. Ammonito anche il numero 9 granata. Al 33′ ammonito Venuti per fallo su Stojanovic. Sulla punizione seguente Ferrari va giù in area ma non c’è nulla per Aureliano. Al 46′ giallo a Borini per fallo Lochoshvili, il Var richiama all’on field review Aureliano che cambia il colore del cartellino ed estrae il rosso. Al 51′ ammonito Raimondo per fallo in scivolata. Stojanovic reagisce colpendo Ioannou a gioco fermo e viene espulso. Al 55′ ammonito Ioannou ancora per fallo su Raimondo. Dopo 12′ di recupero Samp-Salernitana finisce 2-0.