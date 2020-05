Tifosi Juve contro Zeman: Non sai di cosa parli

Non c’è dichiarazione di Zdenek Zeman che non scateni l’ira dei tifosi della Juventus. Il terreno fertile su cui monta la polemica è il pensiero dell’allenatore boemo sul caso Chiellini e le sue dichiarazioni sull’odio sportivo nei confronti dell’Inter. Le parole di Zeman non sono piaciute agli juventini che lo hanno attaccato, ancora una volta, sui social.

Zeman, Chiellini e l’odio per l’Inter

Nel mondo del calcio italiano, accanto al tema della ripresa, non si parla d’altro da una settimana che del libro di Giorgio Chiellini e di alcune parole al fulmicotone del capitano della Juventus, soprattutto sui “colleghi” Felipe Melo e Balotelli, ma anche dell’odio sportivo verso l’Inter ammesso dal difensore della Nazionale.

Stuzzicato sull’argomento, ospite in radio a ‘Un giorno da pecora’, Zdenek Zeman ha detto la sua, come sempre, senza essere banale: “Non ho letto nulla, non so di che si tratta, penso soltanto che ‘odiare’ è una brutta parola da usare per il calcio. Forse l’ha detto perché l’Inter è la squadra contro cui ha perso di più, non lo so, non conosco le statistiche a riguardo, né le motivazioni”.

Zeman, gli juventini non ci stanno

La forza dei numeri viene in soccorso dei tifosi bianconeri che, al di là delle premesse pronunciate da Zeman, godono nel rinfacciare le statistiche al tecnico ex Roma e Lazio: “Ottima osservazione, che chiarisce un po’ tutto il pensiero e l’attendibilità di mr. esonero, visto che i bianconeri hanno perso soltanto una delle ultime 15 sfide di Serie A contro l’Inter”; “Non so se zeman era sobrio prima di questa dichiarazione, io spero proprio di no, perché altrimenti fossi in lui sarei molto preoccupato. Allenatore elogiato troppo spesso senza motivo”; “Se ha ironizzato, non ho capito. Se era serio, fossi nella famiglia mi preoccuperei”.

E ancora: “Se ha ironizzato, non ho capito. Se era serio, fossi nella famiglia mi preoccuperei”; e poi ancora un quadro statistico: “Chiello è alla Juve dal campionato 05/06. Da allora 34 scontri diretti, 17 vittorie Juve, 9 pareggi, 8 vittorie Prescrittese. Il valore delle parole di #zeman sono pari al suo livello di allenatore”.

I tifosi delle altre squadre, invece, osannano ancora una volta il boemo: “Zeman sei sempre stato per me un grande perché ai detto le cose in faccia”; “Grandissimo Zeman, ti ammiro perchè odi a morte questa società”; “Zeman e’ quello che ha pagato sulla sua pelle x aver detto la verita’ su calciopoli”.

SPORTEVAI | 13-05-2020 09:42