Tifosi Juve, ecco chi deve giocare tra Kean e Dybala

Stasera la Juventus affronta l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si prospetta una partita molto accesa e Allegri ha il problema delle assenze importanti, soprattutto quella di Mario Manduzkic costretto al forfait per un problema fisico. Chi andrà in campo al suo posto? L’allenatore toscano in conferenza stampa di presentazione ha preferito non sbilanciarsi sull’ipotizzato ballottaggio fra Kean e Dybala, affermando che potrebbe anche non giocare nessuno dei due. E i tifosi cosa ne pensano? Fra i sostenitori bianconeri le idee sono diverse.

Fascia di capitano – Se giocasse Paulo Dybala indosserebbe anche la fascia (che altrimenti finirebbe sul braccio di Bonucci) e i tifosi che vogliono lui in campo puntano soprattutto sul fatto che è più pronto per competizioni del genere e che in Champions ha spesso tolto le castagne dal fuoco (soprattutto prima dell’arrivo di CR7). Inoltre in una partita così equilibrata un giocatore capace di sbloccarla anche su calcio piazzato potrebbe fare molto comodo. Senza dimenticare poi la gran voglia di riscatto dell’argentino.

Moise si fa largo – C’è ovviamente anche una grossa fetta che preferisce Kean in campo. I numeri parlano per lui, visto che praticamente ha segnato in quasi tutte le partite in cui è stato mandato in campo. A chi fa notare che forse gli manca un po’ di esperienza internazionale per affrontare partite come queste gli appartenenti al partito pro-Kean fanno notare che il ragazzo ha già dimostrato di avere una grande personalità e che è stato schierato anche in sfide molto sentite, ad esempio quella contro il Milan, che tra l’altro ha deciso lui con un suo gol.

SPORTEVAI | 16-04-2019 10:13