28-07-2022 08:29

Tu chiamala se vuoi, sfortuna. Ma è se la sorte di solito è cieca pare che con la Juve ci veda benissimo. E per i tifosi è più una maledizione che altro. Il tema sono gli infortuni. L’anno scorso è stata una via crucis e anche l’anno prima non è che le cose fossero andate molto meglio. Restando alla scorsa stagione gli infortuni che hanno penalizzato la Juve non solo sono stati numerosissimi ma anche lunghi. Si pensi a quante volte si è fermato Dybala, o a Chiesa, o gli altri lungodegenti Kaio Jorge, McKennie e Locatelli per non parlare di Cuadrado e Arthur. Una vera maledizione che si sperava fosse terminata e che è invece appena ricominciata con il caso-Pogba.

Più grave del previsto la situazione Pogba

In men che non si dica si è passati da semplice riposo precauzionale a lesione del menisco, da pochi giorni di stop a 2 mesi ed ora addirittura a cinque mesi con l’ipotesi di saltare il mondiale e tornare nel 2023.

Pogba potrebbe star fermo 5 mesi e saltare il Mondiale

Il centrocampista ha lasciato la California per tornare in Italia e sottoporsi ad altri consulti per capire cosa fare del suo ginocchio. Le opzioni sul tavolo, spiega La Stampa, sono due: una conservativa, che comporterebbe uno stop di circa 2 mesi, ed una più invasiva, ma risolutiva, che però implicherebbe 5 mesi di stop (il che significherebbe saltare il Mondiale). E’ questa seconda strada quella indicata dai medici in America.

Tifosi della Juve scatenati dopo e ultime notizie su Pogba

Fioccano le reazioni sui social: “se Pogba torna nel 2023 bisogna andare da Lotito con l’assegno. Non c’è altra strada”, oppure: “Quindi siam passati in pochi giorni da: -nessuna problema per Pogba -fuori 30/35 giorni – fuori un paio di mesi. – ameno 3 mesi di stop – tornerà bel 2023. Immagino che domani il francese darà l’addio al calcio giocato e chissà quando farà la visita dallo specialista” o ancora: “In pratica hanno liberato il posto di Ramsey al JMedical per assegnarlo a Pogba”

C’è chi scrive: “Paredes deve diventare un obiettivo concreto. Realisticamente Pogba non tornerà prestissimo, anche se tutti ce lo auguriamo, e la Juve ha bisogno di un’alternativa” e ancora: “2mesi o 4mesi, Pogba è logoro e non risolve certamente i problemi del centrocampo: la Juve fa ancora in tempo ad intervenire per rinforzare un reparto scadente. Subito Paredes e Milinkovic Savic altrimenti siamo dietro Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli. Fuori dalla Champions” e infine: “Ma le vedevano le partite del Man Utd con lui che camminava in campo?”