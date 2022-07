Juventus, c'è sempre più ansia per il ginocchio di Pogba

28-07-2022 08:22

La Juventus rischia di perdere Paul Pogba per più tempo del previsto. Come dicono questa mattina sia la Gazzetta dello Sport che altri media, il piano iniziale dei bianconeri era che il numero 10 francese venisse operato nel giro di pochi giorni dal professor Mandelbaum. Il consulto però non sarebbe andato bene, tanto che al ragazzo sarebbe stato consigliato un altro tipo di intervento (una cucitura e non una meniscectomia), che garantisce un’ottima guarigione ma che impiega dai tre ai cinque mesi di tempo.

Una scelta, questa, che costringerebbe Pogba a saltare tutta la prima parte di stagione, Mondiale compreso. Stando alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport, potrebbe darsi che il club chieda un’opinione anche a Christian Fink, il medico austriaco che negli scorsi mesi ha operato Zaniolo, Chiesa e Chiellini.

Sicuramente però non sarà un percorso semplice come preventivato all’inizio, anche se il ragazzo vorrebbe evitare la cucitura, e saltare solamente 9-10 partite ufficiali, non compromettendo dunque ne la fase a gironi della Champions ne il Mondiale.