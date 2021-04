Tifosi Juve: Sarà Europa League, altro che SuperLega

Ma è davvero la Juventus questa squadra? Boccheggiante nel primo tempo, incapace di reagire, pasticciona a centrocampo, scontata nell’avvio della manovra da dietro con i lanci di Bonucci. L’eurogol di Morata a inizio ripresa aveva fatto sperare in un’inversione di rotta dopo 45′ da incubo ma alla fine è rimasta l’amarezza per un pari che sa di netto passo indietro. Il rischio di uscire dalla zona Champions si fa concreto e i fan hanno paura.

Per i tifosi la misura è colma. Non ci sono alibi, non c’è niente che possa essere giustificato. Nel mirino ci vanno tutti, dal solito Pirlo che Paratici ha confermato in caso di Champions ma che ha raggiunto i minimi storici di popolarità tra i supporters ai giocatori. E quella SuperLega che qualcuno aveva salutato con gioia diventa ora pietra di imbarazzanti paragoni, ironici e non.

I tifosi della Juve hanno perso la pazienza

Sui social tutti parlano di Juve vergognosa: “Distratti dall’impegno in Superlega, difficile spiegare zero tiri in porta” o anche: “Ogni volta che inizia la partita penso “non può iniziare peggio della volta scorsa”. E i nostri invece ci tengono a smentirti ogni santa volta. Che coerenza” oppure: “E questi volevano giocare con le migliori squadre??” per poi chiudere così: “Da quando Pirlo ha più tempo per allenare la squadra sembriamo peggiorare sempre di più..”

La paura di perdere la Champions è forte: “Non prendete impegni per i giovedì sera del 2022” o anche: “Noi non diamo la soddisfazione a Ceferin di buttarci fuori dalla Champions. siamo talmente handicappati che ci pensiamo da soli”, oppure: “La Juve si sta autoescludendo dalla Champions per non essere squalificata da Ceferin, un po’ come i giocatori ammoniti che rischiano di essere espulsi e vengono sostituiti”

Tutti i giocatori sotto accusa

Difficile salvare qualcuno, i tifosi attaccano: “Dybala, Ramsey, Rabiot e Bonucci, anche oggi si gioca in sette” o anche: “Mi spiegate perché decidiamo sempre di partire con un uomo in meno schierando Ramsey titolare?” oppure: “Io dico che è uno schifo. Non si possono , nell’ordine, sbagliare sempre le formazioni iniziali, approcciare le partite in questo modo, tollerare ancora questo allenatore. Ci stiamo giocando la Champions !!! “,

Non si salva neanche Ronaldo: “Non basta Ronaldo che gioca solo per se stesso?” o anche: “Ormai CR7 ha poca voglia di giocare a calcio” oppure: “inizio a non sopportarlo più neanche io” e ancora: £30 milioni l’anno, una sveglia o un po’ di caffè a casa ce li ha ??” e infine: “Ronaldo è rimasto scosso dal naufragio della Superlega, non ne azzecca più“. L’ultimo commento è lapidario: “Una società seria caccia Pirlo entro e non oltre le 17.00″.

SPORTEVAI | 25-04-2021 16:55