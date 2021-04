LIVE FIORENTINA - JUVENTUS 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori14:18

Buona domenica pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina - Juventus, partita della 33^ giornata di Serie A.14:18

Al Franchi punti pesanti in palio per le ultime partite della stagione. Dopo una settimana tesa per le vicende della SuperLega, la Juventus cerca continuità di risultati in questo finale di campionato per rimanere agganciata al treno Champions. Di fronte ci sarà una Fiorentina bisognosa di punti salvezza, corsara all’andata a Torino con un roboante 0-3. Un girone dopo, la Viola è soltanto a cinque lunghezze dal terzultimo posto.14:23

Vediamo le scelte dei due allenatori per questa delicata sfida, a cominciare dalla FIORENTINA (3-5-2): Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Caceres - Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor - Ribéry, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Olivera, Malcuit, Barreca, Biraghi, Montiel, Eysseric, Kouamé, Callejon. All. Giuseppe Iachini.14:26

Così scenderà in campo la JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - De Ligt, Bonucci, Chiellini - Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro - Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Danilo, Arthur, McKennie, Kulusevski, Bernardeschi, Morata, Correa. All. Andrea Pirlo.14:27

Dopo il successo di Verona nel turno infrasettimanale, mini turnover per Iachini. In difesa Milenkovic preferito a Martinez Quarta, mentre a centrocampo titolare Castrovilli. Sulla fascia di sinistra, c’è Igor al posto di Biraghi. Squalificato: Bonaventura. Indisponibili: Kokorin, Borja Valero.14:29

Il tecnico Pirlo scioglie le sue riserve e cambia modulo e giocatori rispetto alla sfida in settimana contro il Parma. Non ci sarà il grande ex Chiesa fermo ai box. Giocherà ancora Alex Sandro esterno di sinistra mentre Danilo non viene rischiato almeno all’inizio; perciò Cuadrado si alza a destra sulla linea dei centrocampisti, dove c’è Ramsey invece di McKennie. In avanti Dybala fa coppia con CR7, Morata partirà dalla panchina. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Chiesa.14:34

L'arbitro della sfida è Davide Massa della sezione di Imperia. Assistenti di linea sono Meli e Alassio, Quarto uomo Ayroldi. Al Var ci sono Giacomelli e Ranghetti.14:35

VIOLA, TANTE PRIME VOLTE - Dopo il successo dell'andata, la Fiorentina potrebbe vincere due gare di fila in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 1998 e ottenere il successo in entrambe le gare stagionali di massimo campionato contro i bianconeri dal 1968/69. Inoltre, dopo il successo contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno, la Viola potrebbe vincere due partite consecutive per la prima volta in questo campionato.14:37

JUVE, INVERTIRE IL TREND IN TRASFERTA - I bianconeri hanno vinto solo una delle ultime cinque trasferte di Serie A (2N, 2P), dopo aver ottenuto quattro successi nelle precedenti cinque (1P). Inoltre, la Vecchia Signora in stagione non è mai andata oltre i tre successi di fila; ecco l’importanza di ottenere tre punti preziosi per mettere pressione alle concorrenti.14:40

RIVELAZIONE VLAHOVIC - Con la rete contro il Verona, Dusan Vlahovic è ora a quota 16 reti in questo campionato. L’ultimo giocatore della Fiorentina ad aver messo a segno più marcature in una singola stagione di Serie A è stato Alberto Gilardino nel 2008/09 (19 marcature).14:42

Le squadre, dopo il terzetto arbitrale, fanno il loro ingresso sul campo di gioco. Terreno in condizioni perfette e giornata calda e soleggiata.14:59

1' FISCHIO D'INIZIO! È cominciata la grande sfida! A muovere il pallone è la Fiorentina.15:02

3' Giropalla molto lento e linee molto strette da entrambe le squadre. Fase di studio del match.15:05

4' Buona discesa di Alex Sandro a sinistra, prova a mettere un cross basso in area ma non ci arriva nessuno dei suoi compagni.15:07

6' Brivido per la difesa Viola: Pulgar perde palla sulla trequarti sul pressing di Dybala, la tocca poi avanti per Cuadrado a destra il quale cerca di servire Ronaldo in area, ma Dragowski anticipa il portoghese. 15:09

9' Calcio di punizione per la Fiorentina: Pulgar la colpisce forte verso il centro dell'area, Bonucci di testa anticipa Pezzella.15:12

12' Contropiede Fiorentina: Ribéry anticipa Cristiano Ronaldo a centrocampo e porta palla verso l'area avversaria, crea poi un passaggio filtrante per Vlahovic in area ma Szczesny è bravissimo in uscita bassa ad anticipare l'attaccante!15:16

15' Ritmi abbastanza bassi in questo primo quarto d'ora di gioco: la Fiorentina non pressa i portatori palla bianconeri, ma la Juve non spinge.15:17

16' Prova a costruirsi l'occasione la Fiorentina: Ribéry riceve palla sulla trequarti, allarga a sinistra per Igor bravo a servire un cross insidioso per i compagni, deve intervenire Alex Sandro col tacco a mettere la palla in angolo!15:19

18' Due calci d'angolo consecutivi per i padroni di casa, ma le torri bianconere allontanano la palla dalla propria area senza troppi problemi.15:20

19' MILENKOVIC! Prima occasione della partita: tiro di collo pieno del difensore viola da fuori area a destra ad incrociare sul secondo palo, Szczesny vola a deviare sul fondo!15:21

21' PALO DI PULGAR! Dai venticinque metri il cileno calcia in porta, trovando la deviazione decisiva di Bonucci e palla che si stampa sul palo, Szczesny immobile se la ritrova poi tra le mani!15:23

23' Buon momento ora per la Viola: in pochi minuti ha creato due occasioni importanti. La Juve però non accenna ad alzare la velocità dei suoi passaggi.15:26

25' BRIVIDO JUVE! Su azione di prima per la Fiorentina, Ribéry dal limite dell'area gioca uno scherma con un filtrante alto per Vlahovic in mezzo, Szczesny stavolta esce male e Chiellini toglie la palla in tempo all'attaccante avversario!15:28

27' Proteste della Fiorentina! Su una palla vagante spiovente in area bianconera, nata da un cross di Amrabat a destra, Rabiot e Caceres vanno a contendersi il pallone ma il francese la tocca con un braccio: l'arbitro va al monitor a rivedere l'azione!15:31

28' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Dal dischetto si presenta Vlahovic.15:31

29' GOL! FIORENTINA - Juventus 1-0! Vlahović col cucchiaio! Freddissimo il giovane attaccante serbo, portiere bianconero battuto! Diciassettesimo gol in campionato per lui!



31' Deve provare adesso la Juve a scuotersi; negli ultimi dieci minuti ha subìto le iniziative della Fiorentina, ma non ha creato finora pericoli per la difesa di casa.15:34

34' Continua ad attaccare la Fiorentina: Rabiot commette fallo su Vlahovic, calcio piazzato da posizione interessante per la Viola.15:37

35' Alla battuta parte parte proprio Vlahovic: stavolta la sua conclusione col sinistro finisce alto di molto sopra la traversa.15:38

38' Ultimi minuti del primo tempo: fatica tanto la squadra bianconera a contenere le azioni avversarie e attaccare la profondità. 15:41

40' Primo cartellino giallo della partita è per Igor: pestone in ritardo sui piedi di Cuadrado.15:42

42' Ci prova la Juve con Alex Sandro con un campanile dalla sinistra, Dragowski salta e fa sua la palla senza problemi.15:45

43' RAMSEY SUL FONDO! Prima, vera, bella azione della Juventus! Bentancur innesca Dybala tra le linee, l'argentino poi riesce a servire l'inserimento centrale del gallese che a tu per tu col portiere prova un tocco sotto, ma il pallone va sul fondo di poco lontano dal palo!15:47

45' Saranno due i minuti di recupero alla fine del primo tempo. 15:48

45'+2' Su un colpo di testa di Milenkovic da un calcio d'angolo, l'arbitro fischia due volte e manda le squadre a schiarirsi le idee negli spogliatoi. All'intervallo la Viola è in vantaggio sulla Juve!15:50