Tifosi Juve scelgono il bersaglio: Sopravvalutato come nessuno

Ritorno nel tunnel. Illusorie le ultime due vittorie della Juve: i bianconeri perdono a Bergamo e si entra nello psicodramma. L’ostacolo Atalanta era il più temuto da qui alla fine della stagione, era uno scontro diretto che valeva doppio e anche il pari – che si stava concretizzando fino a poco dalla fine – poteva essere considerato un risultato positivo ma alla fine l’ha spuntata la squadra di Gasperini. Il rimpianto dei tifosi è che le occasioni più nitide le ha avute la Juve. E le ha sbagliate. Ecco perché i fan bianconeri se la prendono con Morata.

I tifosi della Juve attaccano Morata

Non è la prima volta che i tifosi della Juve se la prendono con Morata ma oggi sui social arrivano commenti particolarmente pepati: “Per farvi capire cosa significa avere Ronaldo in campo guardate cosa ha sbagliato Morata e immaginatevi lui al suo posto” o anche:: “uno degli attaccanti più sopravvalutati nella storia della Juventus”, oppure: “Non segna neanche a porta vuota” e ancora: “Discutere Ronaldo e tenersi Morata anche NO Grazie”.

C’è chi ricorda un suo sfogo e lo parasafra: “Morata la televisione la spegniamo per non vederti giocare, tranquillo” poi l’ironia (“Si vede che Morata ha fame. Si mangia un sacco di gol”) e la chiosa: “Tevez al posto di Morata avrebbe bucato la rete”.

Anche Alex Sandro nel mirino

L’altro giocatore che non è proprio piaciuto ai tifosi è Alex Sandro: “Alex Sandro come sempre inguardabile” o anche: “Più lento di me alla mattina” oppure: “Alex Sandro non riesce a piacermi: mi sembra sempre sbagli ogni volta nella decisione da prendere”.

C’è chi scrive: “Il problema di questa estate è che Alex Sandro non lo vuole neanche l’Atletico Paranco” e infine: “Seriamente, ma voi lo immaginate il nostro mister dire ad Alex Sandro e Morata che devono avere più grinta?”.

SPORTEVAI | 18-04-2021 16:51