Tifosi Milan contro Mihajlovic: Che mancanza di rispetto

Prima il post di elogio alla Bundesliga (“loro dicono, loro fanno, grazie”) con tanto di “ci vediamo presto”, poi i messaggi sempre più criptici che lancia via social. Cosa farà Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione. Ancora non c’è stato l’atteso confronto con Gazidis e l’incertezza è totale. Gli addi di Boban (e Maldini che appare egualmente probabile) sembrerebbero allontanare lo svedese dal Milan ma il club vorrebbe fare un tentativo per trattenerlo ancora un anno.

Mihajlovic rivela il futuro di Ibrahimovic

In questo bailamme ecco arrivare all’improvviso le parole di Mihajlovic, grande amico di Ibrahimovic. Il tecnico del Bologna già nella stagione in corso ha sognato di poter abbracciare il bomber nel suo Bologna e non ha perso le speranze.

Parlando a una tv serba Mihajlovic ha detto: “Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Non rimarrà a giocare a Milano. La domanda è se verrà da noi o andrà in Svezia” .

Sui social i tifosi attaccano Mihajlovic

Parole che non sono piaciute ai tifosi del Milan: “Come si permette di dire questa cosa di un tesserato di un altro club, con la stagione ancora da finire? Uscita che doveva risparmiarsi. Detto ciò,con Rangnik non c’è posto per Ibra”.

I fan rossoneri attaccano il tecnico serbo: “Mi sembra strano che Mihajlovic manchi di rispetto ad una società, tra l’ altro dove ha allenato, parlando di un loro tesserato…” oppure: “Se parla Mihajlovic va tutto bene? Questa è mancanza di rispetto! E Maldini ora che dice?”.

L’amarezza dei tifosi del Milan per il possibile addio di Ibrahimovic

Prevale la tristezza di dover perdere Ibra: “Che peccato perdere un campione come Ibrahimovic..!!” o anche: “Io l’avevo detto ieri che con Ibra non si può mai stare tranquilli”, oppure: “Se Ibra va al Bologna, il Bologna diventa più forte del Milan”.

Infine la voce della speranza: “Sopravviveremo. Il Milan è come la Ferrari: esiste a prescindere da chi c’è in quel momento”.

SPORTEVAI | 17-05-2020 11:09