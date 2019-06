Tifosi Milan hanno deciso: Prendetelo subito, è un Pirlo-bis

Tanti nomi di prospetti interessanti, sfumati (Sensi), ipotizzati (Veretout) o sognati (Torreira) ma il Milan per il suo centrocampo starebbe pensando anche a un colpo a sorpresa, ovvero offrire un ingaggio a Daniele De Rossi, smanioso di continuare a giocare e di volerlo fare ancora in Italia anche per dimostrare alla Roma che sul suo conto si sono sbagliati eccome. Il centrocampista, si sa, non è più giovanissimo ma in un Milan dove sono quasi tutti giovani una chioccia – che peraltro non farebbe capricci anche quando dovesse andare in panchina – ci potrebbe anche stare assieme ad altri profili.

L’IPOTESI – Maldini ci starebbe pensando: De Rossi potrebbe essere l’elemento di esperienza che in campo e fuori potrebbe aiutare la squadra a crescere ma che ne pensano i tifosi? La notizia ha presto fatto il giro del web e ne è venuto fuori un plebiscito o quasi: “Ricordo agli amici rossoneri che se in Roma – Milan non avesse giocato Daniele (migliore in campo) oggi saremmo in Champions. Quindi per una stagione per me è un grandissimo SI. Per campo (quando serve) e per spogliatoio” o anche: “Chiamala suggestione, chiamalo sogno, chiamala “buffonata”.. Per me è un grosso si. Un giocatore come lui, manca da anni”.

LE REAZIONI – Tantissimi i commenti dei supporters rossoneri: “Io da Milanista dico che De Rossi ci potrebbe fare davvero bene, ma da amante del calcio, di quel calcio fatto di cuore e bandiere rare, consiglio a De Rossi di non vestire una maglia in Italia che non sia della Roma. Per lui, per i suoi tifosi e per il simbolo che è stato” o anche: “Un anno con opzione sul secondo a cifre ragionevoli per me è un grande enorme SI!!! La scorsa stagione troppe volte in campo (e anche e soprattutto nello spogliatoio) ci sono mancati attributi ed esperienza… E questo signore ne avrebbe da venderne…. Infine un paragone: “Con la dovute proporzioni,questa storia di De Rossi,ricorda quella di Pirlo nell’estate del 2011,con il Milan che non gli rinnova il contratto,il giocatore che vuole rimanere in Italia,trova l’accordo con la Juventus, diventando subito un leader della squadra, in campo e fuori”.

SPORTEVAI | 25-06-2019 12:05