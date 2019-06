Tifosi Milan rinnegano Abatantuono: Non vedremo più tuoi film

Altro che Ras della Fossa, altro che icona del tifo milanista. L’uscita di Diego Abantuono che ha rinnegato la sua fede rossonera, dimettendosi di fatto da fan del Milan dopo l’intervista al Quotidiano.net in cui ha lanciato veleno sull’attuale proprietà (“Non posso mica tifare una squadra in mano a una banca o un fondo. Non vado in banca con la bandiera. Abbonamento allo stadio? Neanche per scherzo“) ha lasciato attonito il mondo Milan. Tanti sono i tifosi vip affezionati al club ma fra tutti forse Abatantuono era quello più amato dalla gente e non solo per storici film come “Eccezziunale veramente” in cui recita proprio il ruolo di un ultrà rossonero.

L’ABIURA – Un vero e proprio tradimento, così sul web è stata accolta la decisione dell’attore che d’ora in poi ha assicurato che tiferà Atalanta. Sui social arrivano repliche seccate e dure. Tante offese e molte critiche: “Abatantuò, guarda che il fondo è arrivato proprio perché i patron che piacciono a te hanno lasciato società piene di debiti…” o anche: “Una delle motivazioni più cretine mai sentite… gente scollegata dalla realtà…”. Qualcuno fa notare che l’Atalanta è nerazzurra, molti assicurano che non vedranno più i suoi film: “Mi toccherà bruciarla sta VHS di ‘Attila’…”.

LE REAZIONI – Prevale l’amarezza: “Tifosi così meglio perderli” o anche: “La squadra si sostiene sempre , è una questione di cuore e di colori , ma non mi aspetto che un fenomeno da baraccone che recita in commedie di dubbio gusto capisca lo spessore di questi discorsi , cambiasse pure squadra , ma che non risalga sul carro dopo”. Tanti sono avviliti: “Una volta erano 2 cose che non si potevano cambiare la mamma e la squadra del cuore è stata stravolta pure sta legge naturale” e scatta anche l’ironia con soprannomi per l’attore come: “Vedovantuono” o anche: “Con lui adesso sono due le persone di cui sono a conoscenza che hanno abbandonato il tifo della propria squadra per passare ad un’altra. L’altro è Emilio Fede. Complimenti Abbaiantuono!”.

