Tifosi Milan: Se lo fai giocare devi essere cacciato subito

Che cambierà qualcosa l’aveva fatto capire anche a caldo, dopo la pesante sconfitta con la Roma: giovedì si dovrebbe vedere un Milan diverso contro la Spal. Lo sarà molto probabilmente negli uomini, chissà se anche nello spirito e in quella voglia di combattere che sembra il gap più difficile da superare. Lo stesso Pioli si era detto deluso dallo scarso attaccamento dei giocatori, come se per loro vincere, pareggiare o perdere fosse la stessa cosa.

LA FORMAZIONE – I giornali oggi ipotizzano alcuni cambi di formazione, con l’inserimento probabile di Duarte, Bennacer, forse Bonaventura ed anche Castillejo. La mossa della disperazione di Pioli che vuole dare una scossa all’ambiente.

I DUBBI – A leggere il nome dello spagnolo però i tifosi rossoneri hanno drizzato le antenne e sui social arrivano commenti tutt’altro che favorevoli alla soluzione-Castillejo.

LE REAZIONI – Se fino a ieri l’hashtag che spopolava era #Susoout, ora i fan milanisti si scagliano contro Castillejo: “Ma quale Castillejo ! Pioli metti trequartista e due punte!” o anche: “Se mette Castillejo è da cacciare subito”.

LA DELUSIONE – I tifosi sono perplessi a dir poco: “Ho appena letto Castillejo e non Rebic titolare..52 fantamilioni spesi a c… Sara il primo che mi toglierò a gennaio” o anche: “Sin dalla seconda giornata che ci sono nel Milan giocatori che non servono. Sono i soliti: Calabria, Biglia, Suso, Calha, Castillejo. Dovevano venderli e comprarne due di prima fascia”.

I CONTI – Fa rabbia vedere quanti soldi di ingaggio sono stati spesi per giocatori deludenti: “Giocatori come Reina, A. Donnarumma, Biglia, Borini, Castillejo etc guadagnano uno sproposito e il loro apporto è o nullo perché non giocano o profondamente negativo se lo fanno ” o anche: “Muriel costato come Castillejo, voglio morire”.

E REBIC? – Il mondo milanista si chiede perchè Rebic non gioca mai: “Cioè, ma possibile che un finalista del mondiale con la Croazia sia così scarso da farsi panchinare da Suso e Castillejo?”.

INCERTI – C’è chi non si dà pace: “La vergogna è che gente come Castillejo e Laxalt sono arrivati “perché ci dovevano soldi”, questa è la cosa assurda” e chi non ha mai cambiato obiettivo: “Pensa che io pur di vedere in panchina l’8, accetterei anche Castillejo”,

SPORTEVAI | 29-10-2019 10:03