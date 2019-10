"Il Milan ne ha presi 3 che valgono zero cacciando il migliore"

Come può una squadra che ha tenuto sostanzialmente la stessa rosa dello scorso anno, quando sfiorò la Champions League, essere scivolata così in basso nonostante forti investimenti come ha fatto il Milan quest’anno? E’ un rebus di difficile soluzione, possibile sia solo colpa di Giampaolo prima e Pioli adesso?

L’ASSENTE – In realtà non è proprio la stessa squadra dell’anno scorso, perchè una cessione c’è stata ed è quella di Patrick Cutrone. Da qui parte Paolo Paganini per attaccare il mercato rossonero.

IL TWEET – Il giornalista della Rai twitta: “Poi a molti “illuminati” opinionisti di mercato che ancora pontificano vorrei chiedere un’analisi sul Milan per: Leao 30mil€+bonus, Piatek 35mil.€. Totale 65mil€ , Rebic n.p. via Cutrone per 18 mil.€ più bonus. Quindi? Chi ci ha guadagnato?”.

L’ANALISI – Paganini prosegue: “Se spendi 65 milioni di Euro più Rebic in prestito e di 3 non ne fanno uno qualche domanda/analisi andrebbe fatta. Cutrone l’hanno cacciato come se fosse un pacco. Almeno lo avevi già in casa. E gratis”.

LE REAZIONI -Il popolo rossonero si divide sui social: “Se tutti gli uccelli capissero il grano staremmo senza grano…” o anche: “Concordo. Un errore grossolano vendere Cutrone, anche se non rendeva al massimo però ci metteva l’anima, e a parere mio con un allenatore come Gattuso oggi non saremmo a – 3 dalla zona retrocessione, forse mi sbaglio”.

A FAVORE – Anche da altre tifoserie arriva un applauso: “Direi lo stesso per l’Inter. Adesso tutti difendono a spada tratta il nuovo gioiellino Esposito ma nell’ultimo mercato hanno speso non so quanto per Sanchez. Non sappiamo valorizzare i giovani”.

CONTRARI – Numerosa la frangia dei milanisti che però non rimpiangono Cutrone: “Ancora con sto Cutrone, ahah, 1 gol da zero metri in Premier League” oppure: “Infatti Cutrone sta spaccando il c.. ai passeri in Premier, menomale averne presi 18+bonus, menomale”.

IN CASA D’ALTRI – Infine c’è chi invita il cronista a guardare in casa d’altri: “Su De Ligt (80 mln di cartellino +12 l’anno) non twitti? Dai Paolo,abbi il coraggio di twittare che l’operazione De Ligt è stata la più scellerata degli ultimi anni…Abbi il coraggio” oppure: “Non sarebbe più clamoroso (viste le cifre e gli ingaggi) parlare di De ligt, Rabiot, Ramsey, Demiral e Danilo?”.

SPORTEVAI | 29-10-2019 09:22