Tifosi Napoli in delirio: Deve giocare sempre

Raramente dopo il primo tempo i tifosi del Napoli avevano avuto modo di assistere a uno show del genere: il Napoli ha travolto la Fiorentina, archiviando il match già dopo il primo tempo (4-0 per poi chiudere 6-0) e mandando un messaggio chiaro anche alla Juventus in vista della Supercoppa di mercoledì al Maipei Stadium. Tanti eroi per una giornata iniziata malissimo ieri, con la notizia della positività di Fabian Ruiz e le polemiche che ne son sorte, e proseguita poi con un crescendo di emozioni con la sola nota stonata dell’ammonizione per simulazione ad Insigne (che comunque può gioire per la doppietta), giudicata un erroraccio dell’arbitro Chiffi.

Che spettacolo al Diego Maradona contro i viola

Da Insigne. che si è trasformato in slalomista da coppa del mondo, a Ospina – decisivo quando a inizio gara la partita era ancora equilibrata – da Petagna, uomo assist delizioso, a Zielinski sempre più uomo squadra fino a Lozano che continua a crescere di partita in partita. Sei tiri e 4 gol per il Napoli nel primo tempo ma il vero eroe è un altro per i tifosi.

I tifosi del Napoli eleggono Demme tra i migliori

Sin dalle prime battute sui social è emerso chiaramente il gradimento dei tifosi per Diego Demme, ancor prima che realizzasse la rete del momentaneo 2-0. Il tedesco era destinato alla panchina, in campo avrebbe dovuto esserci Fabian Ruiz, ma ora sarà difficile non farlo giocare in futuro.

Fioccano commenti entusiasti: “Demme imprescindibile a centrocampo,gran partita” o anche_ “Vedete quello che ha fatto Demme su Ribery? Fabian non lo fa e non lo puó fare perchè non è quello il suo ruolo, quando lo capirà Gattuso?” oppure: “Come fa un allenatore di serie A a non capire che nel 4231 devi avere due incontristi ? Demme in questo modulo è imprescindibile”.

Reazioni a senso unico su twitter: “Demme deve giocare sempre. È CHIARO STO FATTO?!?!” oppure: “Domanda: in che momento si è deciso di estromettere Demme dall’ 11-titolare?” e ancora: “È bastato capire (finalmente) che il centrocampo titolare deve essere Demme e Bakayoko, per spaccare la partita. Spero vendano l’initile (in questa squadra) Fabian Ruiz” e infine: “Demme: l’ UNICO centrocampista che vedi nelle due aree. Quando un centrocampista è forte fa proprio sta cosa qua: difende come un difensore e arriva al tiro in area avversaria!”.

