Caso Napoli indigna il web: Fanno come gli pare

La positività al Corona Virus di Fabian Ruiz, resa nota ieri, sta scatenando un vero e proprio pandemonio sui social in vista di Napoli-Fiorentina. Il club azzurro potrebbe chiedere lo slittamento al pomeriggio della partita, fissata per le 12.30, in attesa del risultato dei tamponi effettuati agli altri giocatori mente l’Asl ha chiesto i nomi dei familiari del calciatore come contatti stretti.

Il precedente dell’Empoli fa discutere

Tutto questo succede solo pochi giorni dopo la gara di Coppa Italia al Diego Maradona quando l’Empoli si è vista costretta a rinunciare a tre giocatori perchè erano entrati in contatto con persone positive al Covid e pertanto messi in isolamento dall’Asl. In tanti protestano ora: perchè due trattamenti diversi?

Polemica sui social: Napoli nel mirino

Torna dunque sotto accusa su twitter il Napoli in attesa che si capisca se e quando si giocherà la gara con la Fiorentina: “Praticamente il Napoli fa quello che vuole ad ogni partita e tutti ad aspettare le loro decisioni” o anche: “la pagliacciata infinita dell ASL…e ora come la mettiamo?” oppure: “Curioso come Fabian Ruiz abbia subito rimosso da Instagram le foto dell’allenamento che ha fatto mentre era positivo”.

Fioccano le reazioni: “per l ASL NAPOLI 1 non erano contatti stretti di un positivo anche 3 giocatori dell’Empoli bloccati 3 ore prima della partita? Mi aspetto provvedimento analogo verso i compagni di fabian che abbiano avuto contatti più stretti con lo stesso calciatore spagnolo ” e anche: “Ora la logica imporrebbe lo stesso trattamento toccato all’Empoli…se non sarà così, siamo di fronte all’ennesimo comportamento di chi pensa che le regole valgano solo per gli altri mentre tu fai quello che vuoi”.

Il web è un fiume in piena: “E i compagni no? Solo i familiari? Mica lavora alle ferrovie è un giocatore del Napoli ah vero… Mica gioca con l’Empoli .. ” o ancora: “Si fanno le docce a casa come negli oratori ?” e infine: “Mi chiedo come sia possibile tutto ciò. Nessuno riesce a far rispettare le regole in Italia?”.

SPORTEVAI | 17-01-2021 09:59