Tifosi Napoli spietati: Ci mancava solo questo

La positività al Covid-19 di Fabian Ruiz ha rovinato i piani di Gattuso e minato la serenità del Napoli, faticosamente ritrovata dopo la tempesta successiva alla sconfitta casalinga con lo Spezia. La squadra era stata anche a pranzo insieme giovedì in un ristorante di Ercolano (decisione del tecnico, il conto lo ha pagato Bakayoko) e questo dettaglio preoccupa in vista di eventuali altre positività all’interno della squadra.

Fabian, il messaggio sui social

Lo stesso centrocampista spagnolo ci ha tenuto a rassicurare tutti con un bel messaggio sui suoi account social, in italiano e in castigliano: “Scrivo questo comunicato per informarvi che sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. Sono isolato in casa e sto seguendo tutti i protocolli stabiliti dal Napoli e dalla Serie A. Ringrazio enormemente per i messaggio di appoggio che sto ricevendo, io sto bene ed anche la mia famiglia. Tornerò a lavorare con la squadra quando avrò recuperato completamente, intanto continuerò ad appoggiare la squadra da casa. Vi chiedo per favore di stare attenti per voi e per gli altri. Seguite le indicazioni e le misure sanitarie necessarie per evitare la diffusione del virus. Un abbraccio e forza Napoli sempre!”.

Fabian positivo, le reazioni dei tifosi

Tanti, in effetti, gli attestati di stima e di vicinanza a Fabian Ruiz da parte dei tifosi del Napoli, anche se non mancano reazioni sorprendenti: “Meno male almeno ce lo togliamo di torno per un po'”, scrive Lorenzo. “Meglio, almeno sta un po’ fermo”, rincara la dose Antonella”. E ancora Andrea: “Non tutti i mali vengono per nuocere”. Appena più edulcorato il messaggio di Alfonso: “Umanamente dispiace che sia positivo al Covid, calcisticamente è meglio che riposi un paio di turni”. Commenti che fanno indignare altri tifosi, a cominciare da Patrizia: “Stiamo parlando di una persona che ha preso il Covid, non del giocatore di come gioca, bene o male. Si dovrebbe solo augurargli di star bene, umanamente”. Mentre molti se la prendono con la sfortuna: “Ci mancava solo questo”.

SPORTEVAI | 17-01-2021 09:16