Serie A, Napoli-Fiorentina: probabili formazioni

Le due formazioni scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 12.30 di domenica 17 gennaio.

I partenopei allenati da Gennaro Gattuso sperano di dare continuità al successo ottenuto in extremis sul campo dell’Udinese. Il gol nel finale di gara messo a segno da Bakayoko potrebbe segnare un punto di svolta per la compagine azzurra che era reduce da un periodo negativo. Anche i viola hanno vinto nello scorso turno di campionato, battendo di misura il Cagliari con un gol realizzato da Vlahovic. Diamo uno sguardo nel dettaglio alle ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina.

Gattuso deve fare a meno di uno dei suoi fedelissimi: Di Lorenzo. Il terzino destro degli azzurri, fuori a causa di un turno di squalifica, verrà sostituito da Hysaj. Davanti scalpita Mertens: ballottaggio aperto con Petagna per il ruolo di punta centrale. A inizio settimana filtrava ottimismo circa il recupero di Ribery. Ad oggi, invece, il francese è ancora in dubbio e sono basse le probabilità di vederlo in campo contro il Napoli. Callejon in vantaggio per fare coppia con Vlahovic in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic. All. Prandelli

OMNISPORT | 15-01-2021 12:29