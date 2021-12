Tiktok sperimenta il mondo del gaming in partnership con Zynga

01-12-2021 18:37

La notizia di questo mese riguarda l’espansione in ambito gaming, dell’ormai gigante TikTok. Il colosso cinese, che ad oggi conta oltre un miliardo di utenti attivi all’anno, sta sperimentando nuove modalità per rendersi ancora più appetibile ai propri utenti.

E come farlo, se non sviluppando i propri giochi mobile?

A partire da queste settimane infatti, potremo accorgerci di un importante cambiamento. Presto tra un video e l’altro, potremmo imbatterci in alcuni mini videogames. Il primo dei quali è già stato annunciato e arriverà a breve all’interno dell’app: si chiama Disco Loco 3D ed è stato realizzato dagli stessi sviluppatori di Farmville, gioco che 12 anni fa distrusse ogni concorrenza. Parliamo di Zynga, società specializzata nello sviluppo di videogiochi con sede a San Francisco. Sarà dunque questo primo binomio, che darà vita all’esperimento TikTok-Videogiochi.

L’idea è quella di sviluppare videogiochi brevi,accattivanti e d’impatto. In questo modo, anche durante le pause tra un video e l’altro, l’utente potrà rimanere incollato allo schermo. “Disco Loco 3D” infatti, è sostanzialmente un single-player in cui i giocatori dovranno collezionare vari passi di danza sfidando i propri amici, cercando di raccogliere più punti possibili in un “endless running”. TikTok ha affermato che il gioco ha lo scopo di testare l’interesse generale del pubblico per i giochi all’interno della sua app. Inoltre la società ha confermato che sono già partiti gli investimenti degli altri sviluppatori, per un potenziale aumento dei titoli presenti all’interno dell’app.

TikTok non è di certo la prima a sperimentare il mondo gaming. Possiamo dire che in generale, l’industria tecnologica sta creando il collegamento tra piattaforme in cui gli utenti vanno per divertirsi o socializzare e piattaforme dedicate al gioco. Facebook è entrato nel cloud gaming lo scorso anno con il lancio di Facebook Gaming sul web e su Android. Nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato di come Netflix abbia lanciato il proprio servizio di gioco per i suoi utenti globali su Android e oggi iOS. Ora, sembrerebbe che anche TikTok sia aperto ad esplorare questo concetto.

Tuttavia, questo non è il primo gioco in assoluto di TikTok. La società all’inizio di quest’anno ha lanciato il proprio gioco “Garden of Good”, che è stato creato in collaborazione con l’organizzazione no-profit Feeding America e si è concentrato sulla raccolta di fondi di beneficenza. Sebbene quel gioco possa aver fornito a TikTok alcuni dati iniziali sull’interesse degli utenti per i giochi, il gioco stesso era un tipo diverso di esperienza. L’integrazione di Zynga è un gioco più tradizionale, sebbene non sia attualmente monetizzato, che servirà per ottenere un’ulteriore approfondimento.

Articolo a cura di Francesco Basile

