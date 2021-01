Tim Duncan: "Trash-talking? Non badare all'avversario è più frustrante"

Il 5 volte campione Nba Tim Duncan, intervenuto nel podcast di Logan Murdock e Raja Bell, ha spiegato per quale motivo non è mai stato un amante del trash-talking.

Ecco le dichiarazioni dell’ex San Antonio Spurs: “Semplicemente non faceva parte del mio gioco. Inoltre ho sempre pensato che fosse molto più frustrante per un avversario continuare a fare quello che stai facendo senza badare a quello che ti viene detto o fatto. In questo modo, secondo il mio punto di vista, influenzi il tuo avversario, molto di più di quanto faccia lui facendo del trash-talking”.

OMNISPORT | 08-01-2021 13:05